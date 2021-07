„Hedidadiwarigern“: Unterländer Musikprojekt überzeugt mit Mix

Sich selbst nur nicht zu ernst nehmen, so lautet das Motto der Band, aber die Burschen können auch tiefgründig: „Wir sind überzeugt, dass es vielen Menschen in unterschiedlichsten Lebenssituationen so geht – wir streben stets nach mehr, wünschen uns immer etwas Größeres und besinnen uns zu wenig oft auf das, was wir eigentlich schon haben“, so Foidl, der mit seinen Bandkollegen Josef Fuchs und Tobi Waltl auch etwas Gutes tun möchte: Sämtliche Einnahmen aus dem Song gehen an „Leon and Friends“, ein Forschungsprojekt zur Heilung des seltenen Syngap-Syndroms.