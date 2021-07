Ferien 2021: Mehr Anmeldungen zur Sommerschule als im Vorjahr in Tirol

Die Bildungsschere hat sich in der Covid-Pandemie in Österreich noch weiter aufgetan.

Innsbruck – Sie wurde im Corona-Jahr 2020 eingeführt und findet heuer mit einem erweiterten Angebot statt: die 14-tägige Sommerschule in den Ferien (Infos siehe Kasten). 22.500 Schülerinnen und Schüler machten 2020 davon Gebrauch. Für heuer haben sich bereits 35.000 angemeldet, die an 760 Schulstandorten österreichweit unterrichtet werden sollen. Das sind um 240 mehr als im Vorjahr, so die Zahlen vom Bildungsministerium.