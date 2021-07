Hitzige „Wolfsdiskussion“ in Sölden: Schafzüchter nahmen Politik in Pflicht

Sölden – Stefan Brugger, Schafbauer und Gemeinderat in Sölden, organisierte und moderierte ebenda am Samstagabend eine Podiumsdiskussion zum Thema „Wolf“. Neben ÖVP-Politikern fanden sich auch der Klubobmann der Grünen, Gebi Mair, sowie Schafzüchterin Elisabeth Wolf und die, wenn man so will, Hauptperson des Abends, Richterin a. D. Renate Suttner aus Deutschland ein. Quasi als Einstimmung auf den Diskussionsabend legte Suttner eine Expertise vor.