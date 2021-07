Kulturquartier und Co.: Federspiel will Abkehr von Großprojekten in Innsbruck

Innsbruck – Diese Woche soll in der Innsbrucker Stadtpolitik die Entscheidung fallen, ob die geplante Neugestaltung des Straßenraums zwischen Rennweg und Universitätsstraße (Herrengasse bis Karl-Rahner-Platz) sowie des Vorplatzes beim Haus der Musik noch im heurigen Herbst angegangen wird. Wie berichtet, plädiert BM Georg Willi (Grüne) für eine rasche Umsetzung der Begegnungszone: „Die Planungen liegen vor und es gibt einen Konsens in der Stadt, dass Innsbruck mehr Aufenthaltsqualität braucht.“

Morgen Dienstag findet dazu ein weiterer außerordentlicher Termin der Stadtsenatsfraktionen gemeinsam mit dem Verkehrs-, Finanz- und Stadtentwicklungsausschuss statt. Am 8. Juli wird das Projekt im Beirat für Großprojekte vorgestellt, sodass der Tagesordnungspunkt am 14. Juli im Stadtsenat behandelt werden kann. Somit könnte über die Gestaltung der Begegnungszone beim Kulturquartier (Kostenrahmen: ca. 4,6 Mio. Euro) bereits in der Gemeinderatssitzung am 15. Juli abgestimmt werden.