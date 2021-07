Anselm plant bei der WSG Tirol den nächsten Schritt

Tobias Anselm jubelte in der Vorsaison über sechs Treffer im WSG-Trikot. © GEPA pictures/ Patrick Steiner

Obwohl die WSG Tirol auch das zweite internationale Testspiel am Samstag gegen den FC Botosani (0:1) – zuvor 1:3 gegen Craiova – verlor, war Trainer Thomas Silberberger mit der Leistung seiner Akteure durchaus einverstanden. Außerdem fehlten – neben den noch angepeilten zwei bis drei Neuzugängen – so einige Akteure, die in knapp drei Wochen dafür sorgen sollen, dass die WSG die so beeindruckende Vorsaison bestätigen kann.

Einer dieser Akteure heißt Tobias Anselm, der ein weiteres Jahr vom LASK ausgeliehen wurde. Der Unterländer laborierte zuletzt an einem Muskelfaserriss, absolvierte aber am Samstag „schmerzfrei“ erste Schuss- und Sprintübungen. Beim anstehenden Trainingscamp in Leogang (Montag bis Freitag) will er nun „die Zeit nutzen und so schnell wie möglich ins Mannschaftstraining einsteigen“.