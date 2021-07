Zweijähriger nach Sturz in Pool in Linzer Klinik gestorben

Grieskirchen – Der Zweijährige, der vor zwei Wochen in Grieskirchen in einen Pool gestürzt ist, ist im Linzer Kepler Uniklinikum (KUK) seinen Verletzungen erlegen. Das Kleinkind wurde dort auf der Kinder-Intensivstation behandelt. Die Ärzte verloren aber den Kampf um das Leben des Buben, bestätigte eine Sprecherin des KUK einen Bericht der Oberösterreichischen Nachrichten am Montag.