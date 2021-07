Erneut zahlreiche Risse mit Wolfsverdacht in Tirol, Bär im Oberland

Innsbruck – Über das Wochenende kam es in Tirol erneut zu zahlreichen Rissen von Schafen. In den Osttiroler Gemeinden Hopfgarten, Prägraten und Außervillgraten wurden insgesamt 14 tote, sieben verletzte und zahlreiche vermisste Schafe gemeldet. Dabei besteht laut einer Aussendung vom Land Tirol ein konkreter Wolfsverdacht. Bereits in der vergangenen Woche wurden in Anras fünf Schafe getötet.