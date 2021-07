"Kleiner U-Ausschuss": Opposition zerpflückt Corona-Beschaffungen

Wien – Die drei Oppositionsfraktionen SPÖ, FPÖ und NEOS legen dem Rechnungshofausschuss des Nationalrats heute, Montag, ihren Minderheitsbericht zum "kleinen U-Ausschuss" zu den Coronabeschaffungen des Bundes vor. Das Urteil darin (der Bericht liegt der APA vor) fällt harsch aus, vor allem was den Kauf der Impfstoffe betrifft. Gefordert wird auch für den Unterausschuss des Rechnungshofausschusses die Wahrheitspflicht für Auskunftspersonen.

Bei den Impfstoffen sehen die drei Fraktionen das "Spardiktat", dass das ÖVP-geführte Finanzministerium dem grünen Gesundheitsressort auferlegt habe, als Kardinalfehler. "Aus den übermittelten Unterlagen geht hervor, dass das Gesundheitsministerium ursprünglich 'mehr als 200 Mio. Euro' festschreiben wollte, sich am Ende das Finanzministerium mit einem Kostendeckel von 200 Mio. Euro durchsetzen konnte – mit immensen gesundheitlichen und finanziellen Schäden für die Bevölkerung und Wirtschaft", wie es im Bericht heißt.

Die Regierung habe nicht nur deswegen auf 1,5 Mio. Dosen von Johnson&Johnson verzichtet, sich beim teureren Impfstoff von Biontech/Pfizer zurückgehalten und in erster Linie auf den am billigsten angebotenen Impfstoff von AstraZeneca gesetzt. Die Impfstrategie der Bundesländer sei undurchsichtig gewesen, gerade die ältere Bevölkerung habe im Frühjahr 2021 sehnsüchtig auf einen Impftermin gewartet.

"Die von Bundeskanzler Kurz versprochenen Ziele mussten bereits mehrmals nach hinten verschoben werden. Um vom eigenen Versagen abzulenken erklärte BK Kurz den Beamten Clemens Martin Auer aus dem Gesundheitsministerium für 'hauptschuldig', dabei hat Kurz das Thema Impfen selbst zur Chefsache erklärt", so die Oppositionssicht der Dinge: "Um die zerstrittene Koalition offenbar nicht weiter zu gefährden, hat der damalige BM Anschober diesem die Agenden fürs Impfen entzogen. Dabei ist es höchst unglaubwürdig, dass weder Bundesminister Anschober noch Bundeskanzler Kurz von alldem nichts wussten und ein Beamter im Alleingang Österreich in dieses Chaos gestürzt hat."

Dann seien noch "Nebelgranaten wie Sputnik" gezündet worden: "Keine einzige Dosis wurde bis dato geliefert. Vom russischen Impfstoff fehlt also nicht nur jede Spur – es kennt auch niemand – zumindest im Gesundheitsministerium und im BKA auch nur einen Vertragsentwurf zur Lieferung von Sputnik." Fazit: "Die Ankündigung, man stehe in Sachen Sputnik im April 2021 kurz vor den ersten Lieferungen, kommt also einer groß angelegten Lüge nahe."