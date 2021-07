Platter will bei GR-Wahlen 2022 zumindest alle 236 Bürgermeister halten

Innsbruck – Die Tiroler Volkspartei hat am Montag bei einer Sitzung des Landesparteivorstandes ihren Blick in die Zukunft gerichtet und einen "Zukunftsdialog" gestartet, bei dem man sich selbst bis zur Landtagswahl 2023 ein "Update" geben will. Etwas näher in der Zukunft liegen freilich die im kommenden Februar anstehenden Gemeinderatswahlen. Dafür gab Landesparteiobmann LH Günther Platter das Ziel aus, zumindest alle 236 ÖVP oder ÖVP-nahen Bürgermeister halten zu wollen.