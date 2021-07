21 Flüchtlinge bei Bootsunglück vor tunesischer Küste gestorben

Tunis – Bei einem Bootsunglück vor der Küste Tunesiens sind 21 Flüchtlinge ums Leben gekommen, die über das Mittelmeer nach Europa wollten. 50 Insassen seien gerettet worden, teilte die Nationalgarde am Montag mit. Demnach war das Boot am Sonntag vor der Küste der Hafenstadt Sfax gekentert. Die Flüchtlinge stammten den Angaben zufolge aus afrikanischen Ländern südlich der Sahara.

In der Nacht zum Samstag verunglückte außerdem ein Boot vor der südtunesischen Stadt Zarzis, das mit fast 130 Flüchtlinge an Bord in Libyen gestartet war. 84 Menschen wurden nach Angaben des Roten Halbmondes gerettet, 43 starben.