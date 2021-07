Biden am Nationalfeiertag: Corona-Impfung ist ein patriotischer Akt

US-Präsident Joe Biden hat am amerikanischen Nationalfeiertag an den Patriotismus seiner Landsleute appelliert und diese gebeten, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Dank der Impfungen kontrolliere das Virus das Leben nicht mehr, "es lähmt unser Land nicht mehr, und es liegt in unserer Macht, dafür zu sorgen, dass es nie wieder so kommt", so Biden.