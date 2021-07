Stand-Up-Paddle aus Thaur: In Nullkommanichts auf den See

So schnell wie Bernhard Winklehner ist wohl derzeit kein anderer Stand-up-Paddler am See. Wenn der Thaurer schon seine Runden macht, sind andere Fans des Trendsports noch mit dem unangenehmen Teil an Land beschäftigt – dem Aufblasen ihres Brettes. Denn Winklehner hat zusammen mit seinem Schulfreund Peter Grasser ein Stand-up-Paddle (SUP) zum Zusammenstecken entwickelt. „In zwei bis drei Minuten ist das Brett bereit. Bei einem aufblasbaren braucht man im Schnitt acht bis zehn Minuten“, weiß Winklehner aus Erfahrung.