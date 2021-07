Starke Kapitäne sind gefragt: Wer steuert das EM-Schiff ins Finale?

⚽ Giorgio Chiellini: Boxernase, Halbglatze und eine doch recht rustikale Technik – in den modernen Fußball der glatten und gestylten Kicker-Models passt Giorgio Chiellini nicht so richtig hinein. Der knapp 37-jährige „Juventus-Turm“ wirkt wie ein Unikum aus alten Zeiten. Egal, dafür hat der „Chiello“ andere Qualitäten. „Er ist eine Naturgewalt, von einem anderen Planeten, er kann drei Spieler gleichzeitig verteidigen“, lobte einst Trainer Walter Mazzarri. Außerhalb des Rasenvierecks ließ Italiens Teamkapitän mit dem Abschluss seines Master-Studiums in „Business Administration“ an der Universität Turin mit „summa cum laude“ aufhorchen. Vor knapp zwei Jahren lag er nach Kreuzbandriss auf dem OP-Tisch in Hochrum, jetzt will er den EM-Titel. Für einen wie Chiellini ist nichts unmöglich.