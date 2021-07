ÖBB sanieren Hangrutsch im Wipptal

Die S-Bahnen zwischen Innsbruck und dem Brenner verkehren weiterhin laut Fahrplan. Im Nahverkehr steht daher auf der Schiene zwischen Innsbruck und Steinach bis 16. Juli nur ein Stundentakt zur Verfügung, dazwischen fahren Busse. Stark frequentierte Frühzüge bleiben bis Schulschluss, Brennerzüge werden verstärkt. Die S-Bahn mit Abfahrt um 6.43 Uhr in Innsbruck und Ankunft um 7.04 Uhr in Steinach sowie die danach in Gegenrichtung bestehende Verbindung mit Start in Steinach um 07.11 und Ankunft um 07.32 Uhr in Innsbruck verkehren bis inklusive Freitag dieser Woche noch als Zug. (TT)