Unter die Erde verlegt: Megabaustelle auf der Reschenstraße vor Start

Die Ampel in Prutz dürfte bald Geschichte sein. Der Bau der neuen Unterführung startet.

Prutz – Autofahrer kommen in den nächsten drei Jahren nicht an ihr vorbei: Die Reschenstraße durch Prutz wird zur Großbaustelle. Auf 920 Metern wandert die wichtige Verkehrsverbindung in die Skigebiete im Obergricht, ins Vinschgau und Engadin unter die Erde.