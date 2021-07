Tiroler Volkspartei will Profil für kommende Wahlen schärfen

Wenn schon kein Wahlkampf, so will sich die Tiroler VP mit dem gestern gestarteten inhaltlichen Nachschärfungsprozess noch vor der Landtagswahl eine thematische Grundlage schaffen. Ein Programm, welches auch in neue Koalitionsverhandlungen mit einfließen werde, so Platter. Dass man sich dabei auch inhaltlich „bewegen und anpassen“ werde müssen, sei kein Geheimnis. Für die ÖVP gelte es hier, in den Bereichen Klima- und Umweltschutz zuzulegen, gesteht Platter ein: „Das haben wir zu wenig betrachtet und vernachlässigt.“ Also mehr Grün für die Schwarzen? Auch das verneint Platter: „Umwelt- und Klimaschutz sind keine parteipolitischen Themen – wir wollen auch hier das Tempo vorgeben.“ Und Platter weiß auch schon, wem er zuerst Beine machen will: „Auch die Tiwag wird sich mehr mit alternativen Energien auseinandersetzen müssen.“ Schließlich strebe das Land ja eine Energiewende an.