In Höfen wird vorzeitiger Wechsel am Bürgermeisterposten diskutiert

Höfen – Die Gemeinderatswahlen in acht Monaten werden bei den politisch Aktiven immer mehr zum Thema. Bei Mehrheiten im Gemeinderat gibt es mancherorts Überlegungen, vorzeitige Bürgermeisterwechsel durchzuführen, wenn der Gemeindechef nicht weitermachen will und einem Neuling ein Startvorteil verschafft werden soll – wie in Reutte vor drei Monaten geschehen. In Höfen wird nun genau diese Wechselfrage diskutiert, die Wahrscheinlichkeit, dass es einen neuen Bürgermeister gibt, liegt aber noch nicht über 50 Prozent.