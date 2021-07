Spar will Lager in Wörgl erweitern: Pläne für neue Halle regen auf

Wörgl – Einst hätte es eine Reihenhausanlage werden sollen, nun könnte am Wörgler Madersbacherweg bald eine 17,6 Meter hohe Fleischverarbeitungshalle in die Höhe ragen – und das in einem laut Hochwasserschutz-Gefahrenzonenplan als rote Zone ausgewiesenen Gebiet. Der Gemeinderat ebnete den Weg für das Vorhaben der Firma Spar, in dem er vergangene Woche (mit zwei grünen Gegenstimmen) eine entsprechende Änderung von Raumordnungskonzept und Flächenwidmung durchwinkte. Anrainer sind erzürnt und wollen auf die Barrikaden gehen. „Wir haben hier gebaut, weil es ein ausgewiesenes Wohngebiet war. Dann kam eh schon der erste Ausbau mit dem Tann-Fleischwerk, nun setzt man uns eine fast 18 Meter hohe Halle direkt vor die Nase – das kann es nicht sein“, schnaubt ein Anrainer.