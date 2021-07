„Dancing Stars": Weichselbraun und Oberhauser neues Moderationsduo

Neuigkeiten gibt es auch die Jury betreffend: hier erhält Profitänzerin Maria Santner neben Karina Sarkissova und Balázs Ekker einen Fixplatz. "Wer mich tänzerisch überzeugt, körperlich an seine Grenzen geht und vor allem mein Herz mit seiner einzigartigen Persönlichkeit berührt, kann sich auf mich und meine Punktetafeln verlassen", so Santner. "Als 'Neue' in der Jury werde ich mit Einfühlungsvermögen und viel Herz an die Sache herangehen." (APA)