Die alte Schwazer Dame feierte den Cup-Hattrick im Jubiläumsjahr

So sehen Sieger aus – der SC Schwaz gewann zum insgesamt vierten Mal den Tiroler Fußball-Cup.

Schwaz – Akif Güclü saß gestern schon wieder mit einem „Wunschspieler“ am Verhandlungstisch. Es passt zur Akribie des Erfolgstrainers des SC Schwaz, dass er einen Tag nach dem Triumph im Kerschdorfer Tirol Cup schon wieder nach vorne blickte. Die Ende Juli beginnende Saison will schließlich geplant werden.

Genossen hat aber natürlich auch der 39-Jährige den ersten Titel seiner Trainer-Karriere. „Ich kann mich gar nicht so richtig an die Momente nach dem Abpfiff erinnern, ich hab’ nicht einmal ein Bild mit dem Pokal. Dafür hab’ ich alle umarmt, auch die Kitzbüheler Spieler“, lachte Güclü im Wissen, dass die Schwazer auch das Glück des Tüchtigen aufwiesen. „Zu Beginn der zweiten Halbzeit sind wir geschwommen“, gestand Güclü. In dieser Phase wurde Keeper Lukas Wackerle zum zwischenzeitlichen Helden.