Südtirols LH Kompatscher traf in Wien Van der Bellen und Schallenberg

Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) und Bundespräsident Alexander Van der Bellen (l.) am Dienstag anlässlich eines Treffens in Wien.

Wien – Im Rahmen eines Arbeitsbesuches in Wien ist Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) am Dienstag unter anderem mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen zusammengetroffen. Für Österreich hätten die „sehr engen und freundschaftlichen Beziehungen“ mit Südtirol einen „besonders hohen Stellenwert“, twitterte Van der Bellen nach dem Gespräch mit Kompatscher.

Gemeinsam habe man die Entwicklung der Autonomie sowie anstehende gemeinsame Herausforderungen besprochen. Thema am Rande sei aber auch das EM-Halbfinalspiel Italien gegen Spanien heute Abend in London gewesen, teilte Van der Bellen mit.

Auch Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) erklärte nach einem Treffen mit Kompatscher, dass Österreich die Beziehungen zu Südtirol „sehr am Herzen“ lägen. „Wir werden auch in Zukunft an der Seite Südtirols stehen, dessen Autonomie unterstützen und unsere Schutzfunktion wahrnehmen, das haben wir auch im aktuellen Regierungsprogramm festgehalten“, sagte er in einer der APA übermittelten Stellungnahme. Südtirol bleibe ein europäisches Vorzeige- und Erfolgsmodell - „wirtschaftlich, kulturell und menschlich“.