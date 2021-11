Gut zu wissen: Wo und wann man sich diese Woche in Tirol impfen lassen kann

In der Stadt Schwaz findet am kommenden Wochenende (13. und 14 November) die große Impfaktion für die Drittimpfungen im Bezirk Schwaz statt. Am 20. und 21. November werden im Mehrzweckgebäude Vomp von 8 bis 20 Uhr und an der Talstation Dorfbahn Gerlos von 8 bis 13 Uhr Impfungen angeboten. Ende November - von 26.11. bis 28.11. - wird zudem in über 20 weiteren Gemeinden im Bezirk Schwaz geimpft, der Fokus dieses Angebots liegt auf Drittimpfungen, es sind jedoch auch Erst- und Zweitimpfungen möglich.