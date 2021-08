Gut zu wissen: Wo und wann man sich in Tirol impfen lassen kann

Innsbruck ‒ Der Tiroler Gesundheitsdirektor Thomas Pollak appellierte am Mittwoch einmal mehr an die Tiroler Bevölkerung, das Impfangebot wahrzunehmen: „Wir sind auf einem guten Weg und haben bereits verschiedene Hebel – beispielsweise in Form von dezentralen Impfangeboten in den Gemeinden sowie Impfmöglichkeiten ohne Anmeldung – in Bewegung gesetzt, um den Menschen in Tirol auf einfachem Weg Zugang zu einer Impfung zu ermöglichen. Fakt ist jedoch: Um sicher durch die kommenden Herbst- und Wintermonate zu kommen, müssen wir die Impfrate in Tirol weiter erhöhen."