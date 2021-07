Regiokisterl sorgt für strahlende Kinderaugen

Vomp – Gesund, bunt und regional – so sieht der Inhalt der so genannten Regiokiste des Regionalmanagements Schwaz-Achental aus. Und obwohl da keine Süßigkeiten drinnen liegen, war bei den Schülern der Volksschule Vomp ein Griss um den Inhalt.

„Boah, die Erdbeeren sind ja lecker“, sagt ein Bub. Seine Mitschülerin knabbert schon an einer Karotte und inspiziert ein Glas mit Joghurt. Die gesunde Jause aus dem Regiokisterl kommt bei den jungen Vompern gut an. „Es ist wichtig, dass wir schon in der Schule damit anfangen, den Kindern beizubringen, möglichst regionale und saisonale Produkte zu kaufen, und ihnen zu vermitteln, welche positiven Auswirkungen das auf Wirtschaft, Klima und vieles weitere hat“, sagt Direktorin Nicole Sailer-Pichler.