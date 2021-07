Alpinist (36) rutschte in Mayrhofen auf Schneefeld aus: verletzt

Mayrhofen – Eine vierköpfige Wandergruppe war am Dienstag im Gemeindegebiet von Mayrhofen über den Berliner Höhenweg auf die nördliche Mörchenscharte unterwegs. Beim Abstieg in den Floitengrund auf 2800 Metern musste die Gruppe gegen 13 Uhr ein am Weg befindliches Schneefeld queren. Die vorhandenen Sicherungsseile waren dabei aufgrund der Schneelage plötzlich nicht mehr auffindbar und daher nicht mehr zu verwenden, heißt es im Polizeibericht.