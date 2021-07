Holzbau-Betriebe schlagen Alarm und wollen, dass Holz im Land bleibt

Er fordert von der Politik einen „Holzdeal“. Dieser soll 1,5 Millionen Kubikmeter „heimisches Holz für heimische Holzbaumeister garantieren“. Holz, das in Österreich wachse, müsse auch in Österreich bleiben. Kast kritisiert, dass österreichisches Holz erst „wegen günstiger Transportkosten“ in die USA exportiert werde und heimische Holzbauunternehmen dann ihr Holz etwa aus „der Ukraine oder Russland wieder einführen müssen“. Preissteigerungen von bis zu 300 Prozent machten mittlerweile die Planung von Häusern, Volksschulen oder Kindergärten in Holzbauweise unmöglich, Preise änderten sich ständig, da tagesaktuell kalkuliert werden müsste.