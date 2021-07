Sechs teils Schwerverletzte bei Fahrradunfällen in Tirol

(Symbolfoto) © TT/Julia Hammerle

Innsbruck – Am Dienstag ereigneten sich in Tirol sechs, zum Teil schwere Unfälle mit Fahrrädern und einem Roller. Auf der Weerbergstraße in Weerberg zog sich gegen 20 Uhr ein 42-Jähriger beim Sturz mir seinem Rennrad schwere Verletzungen zu.

Am Tummelplatzweg in Innsbruck kam in der Nacht gegen 2.25 Uhr eine 20-Jährige mit ihrem Fahrrad zu Sturz und erlitt schwere Verletzungen. Im O-Dorf kollidierte gegen 11 Uhr ein 76-jähriger E-Bike-Fahrer mit einem Pkw und verletzte sich dabei leicht.

In Eben am Achensee verletzte sich zu Mittag ein 70-Jähriger beim Sturz mit seinem E-Bike schwer. Zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw kam es gegen 16 Uhr in Schönwies. Ein 14-jähriger Radfahrer wurde dabei verletzt.