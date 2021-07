Lech zieht die Notbremse und will Anlegerhotels verbannen

„Unser Dorf wird nicht mehr lange unser Dorf sein“: Lech sorgt sich angesichts der Immobilien-Investoren um die Zukunft. © Lech Zürs Tourismus

Lech am Arlberg – Die Gemeindevertretung von Lech am Arlberg hat einstimmig eine zweijährige Bausperre für alle Investorenmodelle beschlossen. Mit dieser „drastischen Maßnahme“ verschaffe man sich einen dringend nötigen Spielraum, um den Bebauungsplan zu überarbeiten, erklärte Bürgermeister Stefan Jochum: „Wenn wir jetzt nicht die Notbremse einlegen, wird unser Dorf nicht mehr lange unser Dorf sein.“ Die Investorenmodelle in dem Nobelskiort seien außer Kontrolle geraten.

„Der Blick auf die vielen dunklen Häuser in Lech bereitet uns seit Jahren große Sorgen“, erklärte Jochum bei der Sitzung der Gemeindevertretung. „Dort, wo früher lebendige Gastronomie- und Hotelbetriebe standen, sehen wir heute vielerorts leere und leblose Chalets mit kalten Betten ohne Gäste und Angestellte.“

Die derzeitigen gesetzlichen Regelungen seien nicht dazu geeignet, diese Entwicklung zu beenden. Die nun verhängte Bausperre soll Zeit schaffen für die Planung der weiteren Vorgehensweise. „Wir brauchen Zeit, um über unsere Zukunft als Menschen, die wir hier leben, wohnen, wirtschaften und arbeiten, zu sprechen und darauf aufbauend den Bebauungs- und den Flächenwidmungsplan als wesentliche Instrumente der Raumplanung in der Gemeinde zu überarbeiten. Diese Zeit haben wir nicht, wenn derweil laufend neue Chalet-Häuser aus dem Boden gestampft werden“, so der Bürgermeister der an die 1600 Einwohner zählenden Gemeinde.

Künftig sollen alle in Lech eingereichten Projekte zusätzlich darauf geprüft werden, ob sie einer der drei Existenzgrundlagen „Wirtschaften, Arbeiten, Wohnen“ entgegenstehen, erklärte der Pressesprecher der Gemeinde, Marco Neher, auf APA-Anfrage. Man habe bereits vor einiger Zeit versucht, „tote Häuser“ etwa durch strengere Richtlinien für Zweitwohnsitze zu verhindern, was nun eben durch Investorenmodelle umschifft werde: Ein privater Investor kauft ein Haus, teilt es in angebliche Ferienwohnungen, die dann aber nicht vermietet werden, sondern nur wenige Wochen im Jahr vom ursprünglichen Investor oder Käufern der Wohnungen genützt werden. Den Rest der Zeit stehen sie leer.