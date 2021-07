England gegen Dänemark, oder das Halbfinale der großen Gegensätze

London – Angetrieben von rund 60.000 Fans will England im Wembley die nächste Mega-Party feiern, die emotionsgeladenen Dänen wären indes nichts lieber als die „Partycrasher“. Im zweiten Halbfinale der EM treffen heute (21 Uhr/live ORF 1, ZDF) zwei Welten aufeinander. Ein Aus auf dem heiligen Rasen für die bislang so kühl und souverän auftretenden Engländer würde eine ganze Nation aus ihren Träumen reißen. Die leidenschaftlichen Dänen haben dagegen längst nichts mehr verlieren.

Aber „Danish Dynamite“ will den Engländern unbedingt die größte Titelchance seit 55 Jahren nehmen. „Für mich ist das die letzte Gelegenheit, bei einem Turnier in Wembley zu spielen. Was für eine Möglichkeit! Was für ein Moment das sein wird“, schwärmte Englands Kapitän Harry Kane. Die Nation träumt vom ersten Einzug in das Endspiel eines großen Turniers seit der WM 1966. „Die Motivation für uns ist, dass wir die Zuschauer zum Schweigen bringen“, betonte Dänemarks Trainer Kasper Hjulmand.