Bandscheibe bremst Herzog vor der Europameisterschaft in Portugal aus

Innsbruck, Ferlach – Beim Geburtstagsessen am Sonntag musste sie zwischen Hauptgang und Nachspeise aufgrund von Schmerzen aufstehen, Inlineskaten geht maximal für fünf Minuten. Ein Bandscheibenvorfall macht der seit Kurzem 26-jährigen Speedskaterin Vanessa Herzog zu schaffen. Seit rund zwei Wochen laboriert die gebürtige Tirolerin, die in Kärnten lebt und trainiert, an Rückenproblemen. Nach einer MRT-Untersuchung gab es gestern Gewissheit. „Ich habe einen Bandscheibenvorfall, der auf einen Nerv drückt und die Schmerzen verursacht“, erklärte Herzog, die sich im Olympiazentrum Kärnten in physiotherapeutische Behandlung begab.

Die Misere hat sich kürzlich beim Europacup in Wörgl abgezeichnet, als Österreichs Sportlerin des Jahres 2019 verletzt passen musste. Eine Woche zuvor hatte sie bei der Staatsmeisterschaft einen bärenstarken Eindruck hinterlassen. „Die Zeiten waren sehr gut, so schnell war ich noch nie unterwegs!“ In den vergangenen Wochen war jedoch an Speedskate-Training nicht zu denken. „Ich komme einfach nicht in Position“, meinte Herzog resignierend.