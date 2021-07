Italien lebt sein „azurblaues Märchen“, Spanien trotz Elfer-K.o. stolz

ITALIEN

„Gazzetta dello Sport“: „Italien, du bist im Finale! Spanien im Elfmeterschießen gebändigt, ein azurblaues Märchen ohne Ende. Die magischen Nächte gehen weiter.“

„Corriere dello Sport“: „Ein traumhaftes Italien ist im Finale. Spanien im Elfmeterschießen ausgeschaltet. Wir kehren nach Wembley zurück, der Traum geht weiter. Das Finale gehört uns, erobert im Elfmeterschießen, mit einer weiteren großen Heldentat, einem Spiel der Leiden und des Herzens.“

„Tuttosport“: „Im Finale! Italien eliminiert Spanien. Chiesa schleppt Mancini, Morata trifft und verrät dann Enrique.“

SPANIEN

„Marca“: „Spanien weint mit Würde. Beim grausamsten Abschied der vergangenen Jahre bleibt Spanien ohne EM-Titel.“

„Mundo Deportivo“: „Luis Enrique bringt La Roja den Stolz zurück. Das Elfmeterschießen verweigert Spanien das EM-Finale.“

„AS“: „Höchststrafe. Italien schafft es ins Elfmeterschießen, wo Olmo und Morata scheitern. La Roja liefert ein großartiges Spiel, aber ohne Erfolg.“

GROSSBRITANNIEN

"The Daily Telegraph": "Roberto Mancinis unaufhaltbare Jungs in Blau mögen England oder Dänemark einfach nur als weiteren Schritt auf ihrem Weg (zum Titel) betrachten und man kann ihnen dieses Selbstbewusstsein nicht übel nehmen, angesichts der Art und Weise, wie sie Spanien in 120 Minuten und nach neun Elfmetern bezwungen haben."

"The Guardian": "Italien war die meiste Zeit des Halbfinalspiels in der Defensive, aber Roberto Mancinis Getüftel hatte die entscheidenden Auswirkungen gegen Spanien."

"The Times": "Italien hat es geschafft, seit 33 Spielen ungeschlagen zu sein, aber in keiner dieser Begegnungen dürften sie so sehr auf die Probe gestellt worden sein wie in diesem Spiel gegen die Spanier, denen nur der Abschluss fehlte, sowohl in der Spielzeit als auch im Elfmeterschießen."

DÄNEMARK: