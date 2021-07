Herzgesundheit: Welches Essen positiv wirkt und wo ein Risiko entstehen kann

In der Vergangenheit sei es da zu Fehleinschätzungen gekommen. Der italienische Stoffwechsel- und Diabetesexperte: „Wir haben in der Vergangenheit den Fehler gemacht, einzelne Nahrungsmittel als ‚Feind‘ zu betrachten – und als einzigen Faktor, den man jeweils ändern sollte. Stattdessen sollten wir unsere gesamte Ernährung betrachten. Wenn wir dann die Menge eines Bestandteils reduzieren, ist es wichtig, einen gesunden Ersatz zu wählen.“

Die Geschichte solcher einseitiger Interventionen ist lang. So wurden jahrelang Eier als ‚Cholesterinbomben‘ verdammt, Kohlenhydrate kamen genauso in Verruf wie fettreiche Kost. Das Pendeln zwischen den Extremen scheint nicht sehr effizient beim Zurückdrängen der Herz-Kreislauf-Erkrankungen gewesen zu sein. Immerhin ging ein Großteil der verringerten Mortalitätsraten durch Herzinfarkt & Co. weniger auf einen gesünderen Lebensstil der Menschen in den westlichen Industriestaaten als auf verbesserte Therapiemöglichkeiten im Krankheitsfall zurück.