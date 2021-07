Bollywood-Legende Dilip Kumar mit 98 Jahren gestorben

Neu-Delhi – Er war als "König der Tragödie" bekannt und spielte in mehr als 60 Bollywood-Filmen mit: Nun ist der indische Schauspieler Dilip Kumar in einem Krankenhaus der Millionenstadt Mumbai im Alter von 98 Jahren gestorben. Das teilte ein Freund der Familie, Faisal Farooqui, am Mittwoch auf dem Twitter-Account des Schauspielers mit. Auch das Hinduja-Krankenhaus, in das er vergangene Woche mit Atembeschwerden gebracht worden war, bestätigte seinen Tod.