Fünf Kinder und eine Frau starben bei Brand in Holzhaus in Russland

Smolensk – Fünf Kinder im Alter zwischen vier Monaten und zwölf Jahren sowie eine Frau sind bei einem schweren Brand in der Nähe der Stadt Smolensk im Westen Russlands ums Leben gekommen. Das Holzhaus in dem Ort Potschinok, in dem die Kinder und ihre Großmutter schliefen, geriet am Mittwochmorgen in Flammen, wie die Behörden mitteilten. Vermutlich sei gegen die Brandschutzvorschriften verstoßen worden, hieß es. Die Eltern der Kinder, die Gäste zu Besuch hatten, sollen demnach nicht zu Schaden gekommen sein.