Unfall in Außerschmirn: Radfahrer verriß Lenkstange und stürzte in Bachbett

Außerschmirn – Als Teil einer Gruppe ist am Mittwochmorgen ein Deutscher gewesen, als er mit dem Rad stürzte. Der 50-Jährige war gegen 7.25 Uhr gemeinsam mit elf Kollegen auf der Gemeindestraße von Außerschmirn in Richtung Schmirn unterwegs. Nach Angaben seines Hintermannes verriß der Mann plötzlich die Lenkstange, prallte gegen die Holzplanke und stürzte in das neben der Straße verlaufende Bachbett.