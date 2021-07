Mensch, nicht Mann: Musiker Lou Asril feiert sein Tirol-Debüt

Erstmals in Tirol: Lou Asril gastiert am Samstag in Hall.

Stilistisch soll das neue Mini-Album immerhin elektronischer, „clubbiger“ werden, verrät der Sänger. Auch weil das zur Zeit passt. Grundsätzlich bleibt das „Soul/R’n’B-Wunderkind“ (so wird Asril in Hall angekündigt) seinen Wurzeln treu. Und das ist nicht jene klassische Musik, die Asril in seinem Elternhaushalt kennen lernt, sondern Black Music, mit der der 21-Jährige in seinem Studium in Linz in Berührung kommt. Inzwischen besetzt der Stimmvirtuose eine Nische in der zeitgenössischen Popmusik aus Österreich.