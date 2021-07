Kräftiges Lebenszeichen beim Verbandstag der Trachtler im Unterland

Niederndorf – Der Verbandstag des Unterinntaler Trachtenverbands ist schon immer ein Höhepunkt des Jahres gewesen. Heuer aber hatte er einen ganz besonderen Stellenwert, da im Vorjahr durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie keine Proben, Versammlungen und Umzüge möglich waren. Daher stellte die Veranstaltung in Niederndorf gewissermaßen ein Wiederaufleben des Trachtenwesens dar. Dem 1950 gegründeten Verband gehören 32 Vereine in den Bezirken Kufstein, Kitzbühel und Schwaz an. Derzeit zählt man an die 4900 Mitglieder, davon sind rund 1500 Kinder.