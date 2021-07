EU-Wegekostenrichtlinie: Nicht nur die Dosierampel steht auf Rot

Innsbruck – Dass der gestern von den Koalitionsfraktionen ÖVP und Grünen eingebrachte Dringlichkeitsantrag zur neuen EU-Wegekostenrichtlinie („Eurovignette“ genannt) auch die Stimmen der Opposition ernten dürfte, ist so gut wie fix. Wie berichtet, will Tirol damit ein Zeichen Richtung Brüssel schicken, dass man insbesondere als Mutterland der alpenquerenden Brennerachse vom aktuell am Tisch liegenden umstrittenen und am Montag im EU-Verkehrsausschuss zur Abstimmung anstehenden Reformentwurf so gar nichts hält. Brächte er Tirol im Falle des Inkrafttretens zwar mehr saubere Transit-Lkw, aber durch die geplante Mauterleichterung für emissionsarme bzw. -freie Laster auch ungleich mehr Schwerverkehr als aktuell. Österreich und somit auch Tirol wären zudem durch das Veto-Recht für Deutschland und Italien auf alle Zeit hinsichtlich Mauterhöhungen die Hände gebunden.