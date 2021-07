Kitzbüheler Südeinfahrt: Ein „Ja“ mit viel Bauchweh

Zwei Kreisverkehre und eine Parallel-Straße sollen in der Langau den Stadt- vom Durchzugsverkehr trennen.

Kitzbühel – Es war eine lange, aber sachliche Diskussion, die zur Unterzeichnung einer Grundsatzvereinbarung mit Max Lamberg führte. Der Kitzbüheler Gemeinderat musste sich am Dienstagabend mit dieser Entscheidung befassen. Sie bildet die Grundlage für eine Neugestaltung der Kitzbüheler Südeinfahrt, zwischen Fußballplatz und Einfahrt Siedlung Einfang.

„Das Projekt steht unter dem Titel ,Sicherheit‘. Wir sichern damit die Zufahrt zu zwei Siedlungsgebieten und dem Fußballplatz und dazu ist es möglich, den Hochwasserschutz zu verbessern“, sagt Bürgermeister Klaus Winkler (ÖVP). Bei der Gemeinderatssitzung war auch Christian Molzer, Vorstand Abt. Landesstraßen und Radwege des Landes, und er sprach von einer sehr guten Lösung und stellte einen Baubeginn für Frühjahr 2022 in Aussicht.

„Mir geht es da ähnlich wie dem Sigi, nur die 40.000 m² stehen in keiner Relation“, erklärt GR Marielle Haidacher (UK). Das Hotel ist laut Winkler nicht in Stein gemeißelt. „Im letzten Schreiben war nun von einem Businesspark die Rede“, schildert Winkler. Zudem werde es eine Widmung erst geben, wenn ein fertiges Projekt vorliegt. Dann erfolgt eine Sonderflächenwidmung mit Bebauungsplan, damit die Stadt größtmöglichen Einfluss hat. Das überzeugte nicht alle. 14 Mandatare stimmten für die Vereinbarung, drei enthielten sich und zwei nahmen an der Abstimmung nicht teil.