Gebremste Erwartungen: Winter bleibt für Venet Bob ein Problem

Zams – Immer wieder gab es Störungen, Ausfälle, Bedienungsfehler – die Sommerrodelbahn am Venet, der so genannte Venet Bob, litt seit dem Start 2019 an Kinderkrankheiten. Nun müssen alle Bobs ausgetauscht werden. Sie entsprachen nicht der bestellten Nutzlast von 160 Kilo, sondern waren nur für 120 Kilo ausgelegt, erklärt der Venet-Aufsichtsratsvorsitzende Thomas Hittler.