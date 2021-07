Masken, Tests und Webcams: Das Corona-Schuljahr ist vorbei

Der Höhepunkt der Corona-Pandemie im heurigen Schuljahr war im schulischen Bereich Mitte November erreicht: Am 16. des Monats waren 993 aktiv positive Personen registriert – 709 Schülerinnen und Schüler, 263 Lehrpersonen und 21 andere Bedienstete. Am Tag vor Beginn der Weihnachtsferien – und damit nach dem zweiten harten Lockdown – wurden noch 170 aktiv positive Fälle verzeichnet. Der Rückgang der positiven Fälle setzte sich mit kleinen Schwankungen im Kalenderjahr 2021 weiter fort. In den letzten Tagen blieb die Anzahl der aktiv positiven Fälle im einstelligen Bereich.

Nach einem normalen Schulstart mussten am 19. Oktober die Oberstufen in den meisten Bezirken in den Heimunterricht wechseln. Über alle Schultypen verteilt wurde im ausgehenden Schuljahr insgesamt acht Mal der Modus zwischen Präsenzunterricht, Schichtbetrieb und Distance Learning gewechselt. Seit 17. Mai 2021 konnten schließlich wieder alle Schulen gänzlich im Präsenzunterricht geführt werden. Seit Anfang November wurden an den Tiroler Schulen Antigen-Schnelltests zur schnellen Abklärung von akuten Verdachtsfällen eingesetzt, im Jänner 2021 wurden schließlich Selbsttests für alle Schulen geliefert und das große Testen begann. Nach der vollständigen Rückkehr zum Präsenzunterricht an den Schulen wurden rund 200.000 Selbsttests pro Woche durchgeführt. Zentraler Baustein des Sicherheitskonzeptes waren auch die Covid-19-Schutzimpfungen: Zwischen März und Mai 2021 haben rund 6600 Personen über die Aktion der Bildungsdirektion Impftermine erhalten.