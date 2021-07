Unwetter in Tirol: Hagel in Mieming, bisher jedoch nur wenige Einsätze

Der Golfplatz in Mieming bekam einiges ab.

Innsbruck – In Tirol haben sich die Auswirkungen des starken Regens und der Gewitter bis Donnerstagabend noch in Grenzen gehalten. Lediglich fünf Einsätze verzeichnete die Leitstelle Tirol, hieß es auf Anfrage. Im Bezirk Innsbruck-Land mussten die Einsatzkräfte wegen zwei umgestürzten Bäumen ausrücken, ebenso im Bezirk Lienz. Zu gröberen Ereignissen wie Vermurungen war es nicht gekommen. Fotos zeigten jedoch etwa den Golfplatz in Mieming, der von Hagekörnern bedeckt war. (TT.com, APA)