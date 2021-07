Gymnasium Sillgasse kehrt nach drei Jahren zurück ins Zentrum

Innsbruck – Tausche Containerdorf in der Peripherie gegen neue Schule im Herzen der Stadt, heißt es für das Innsbrucker BG/BRG Sillgasse: Nach drei Jahren im Ausweichquartier in der Technikerstraße im Westen Innsbrucks übersiedelt das Gymnasium nun wieder an seinen angestammten Platz – eben in die namensgebende Sillgasse. Im September beziehen rund 800 Schüler und 100 Lehrer den 28 Mio. Euro schweren Neubau.