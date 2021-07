Kollision nach Überholmanöver: Vier Verletzte bei Unfall auf der Brennerautobahn

Innsbruck – Das Überholmanöver eines 22-jährigen Autofahrers auf der Brennerautobahn (A13) endete am Donnerstagabend für insgesamt vier Personen im Krankenhaus. Der 22-Jährige war mit seinem Auto und drei Mitfahrern von Innsbruck Ost kommend in Richtung Süden unterwegs. Als er gegen 20.20 Uhr einen Pkw überholen wollte, geriet das Auto ins Schleudern und prallte nach rechts in die dortige Betonleitwand. In weiterer Folge schlitterte das Fahrzeug dann nach links gegen das Heck des Autos eines 63-Jährigen und kam schlussendlich am linken Fahrbahnrand an der Betonleitwand zum Stillstand.