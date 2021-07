Stadel brannte in Söll ab: Zeuge meldete Feuer

Der abgelegene Stadel in Söll stand in Flammen.

Söll – Eine Zeuge meldete in der Nacht auf Freitag gegen den Brand eines abgelegenen Stadels in Söll. Die alarmierten Einsatzkräfte, die Freiwilligen Feuerwehren Söll, Scheffau und Ellmau, konnten den Brand zwar unter Kontrolle bringen, aber aufgrund von Wasserknappheit am abgelegenen Ereignisort kann mit der endgültigen Löschung erst in den Morgenstunden gerechnet werden. Es konnten derzeit keine Hinweise auf Fremdverschulden festgestellt werden. Zu Schaden kam bei dem Brand niemand. (TT.com)