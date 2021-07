„The Trouble With Being Born“: Flucht vor der fremden Erinnerung

Androidin Eli (Lena Watson mit Silikonmaske) existiert als Erinnerung ihrer Besitzer. © Panama Films

Von Marian Wilhelm

Innsbruck – Eli ist kein 10-jähriges Mädchen, sondern eine Androidin. Sie lebt bzw. existiert bei ihrem Besitzer, einem alleinstehenden Mann mittleren Alters. Mit ihm verbringt sie die sonnigen Sommertage im Garten seiner Villa. Im Voice-Over verrät sie: „Wir waren den ganzen Tag draußen und die ganze Nacht munter. Die Mama hätt’ mir das nie erlaubt. Aber sie muss ja nicht alles wissen.“

Das, was die abwesende „Mutter” nicht wissen darf, ist verstörend, nämlich zugleich zärtlich und grenzüberschreitend, wird doch über den technisierten Umweg eines künstlichen Menschen die absolute moralische Barriere zwischen Kind und Liebhaberin verwischt. Denn der Mann mit Beschützer-Fantasie hat auch eine sexuelle Beziehung zu Eli. Das ist das vordergründig provokante Element in Sandra Wollners zweitem Film. Die Regisseurin führt zunächst auf falsche Fährten, deutet nur ambivalent an und erzählt dann ohne Voyeurismus geschickt über Auslassungen.

Hinter dieser präzisen Thematisierung von Pädophilie tut sich jedoch eine weitaus größere Debatte über das Menschsein auf, die weniger problematisch, aber umso spannender ist. Es geht Wollner um die Erinnerungen und künstlichen Erzählungen, die eine menschliche oder menschenähnliche Existenz ausmachen. Eli (Lena Watson mit irritierender Silikonmaske) ist auch ein Spiegel der verschwundenen realen Tochter (Jana McKinnon) dieses Mannes (Dominik Warta).

„The Trouble With Being Born“, benannt nach einem Buch des nihilistischen Aphoristikers Emil Cioran, dreht sich also auch um die traumatische Variante der Erinnerung und das nicht zu ersetzende Fehlen eines Menschen – also im Grunde um die Endlichkeit der menschlichen Existenz. Das wird auch klar, als Eli nach der Hälfte des Films ihren Besitzer verlässt und eine zweite nicht weniger interessante Begegnung mit einer alten Frau (Ingrid Burkhard) macht.

Wollner erklärt ihren Roboter gerade nicht zum Menschen, wie in unzähligen anderen, guten oder schlechten, Science-Fiction-Filmen; so weit ist die künstliche Intelligenz hier noch nicht. Wollner erklärt: „Jedes Gespräch mit ihm ist im Grunde ein Monolog. Dieses Wesen ist bloß ein Container unserer Erinnerungen und Vorstellungen, die uns alles und ihm nichts bedeuten.“

Nach ihrem essayistischen Debüt „Das unmögliche Bild“ geht Wollners zweiter Film nun einen großen Schritt weiter Richtung sinnliches Erzählkino, auch wenn ihre Abschlussarbeit an der Filmakademie Baden-Württemberg noch durchaus minimalistisch-vage und thesenhaft-experimentell gehalten ist. „Das ist ein Potenzial des Kinos, das mich interessiert“, so Wollner „eine Erfahrung zu gestalten, die man sonst vielleicht nur im Traum macht, mit all seinen Widersprüchen, Leerstellen und dunklen Echos.“

„The Trouble With Being Born“, der seine Premiere in der Encounters-Sektion der Berlinale feierte, ist tatsächlich eine unheimliche Kino-Begegnung.