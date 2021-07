Nach fünf Jahren bei der "Sbornaja" ist für Tschertschessow Schluss

Nach dem Ausscheiden bei der Europameisterschaft mit drei Punkten in der Gruppenphase braucht Russland einen neuen Nationaltrainer. Wie der nationale Verband am Donnerstag mitteilte, ist der Vertrag von Stanislaw Tschertschessow mit sofortiger Wirkung aufgelöst worden. Das Ziel der Russen, die es in der Gruppe B mit Belgien, Finnland und Dänemark zu tun hatten, war das Erreichen der K.-o.-Phase gewesen. Es gab nur gegen die Finnen einen Sieg.