Italiener Berrettini bei Finalpremiere in Wimbledon gegen Djokovic

Matteo Berrettini, aktuell Nummer 9 der Weltrangliste, steht erstmals in seiner Karriere in einem Grand-Slam-Finale.

London – Fünffach-Sieger gegen Final-Debütant. Das Männer-Finale des Tennis-Grand-Slam-Turniers in Wimbledon wird am Sonntag zwischen dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic und dem Italiener Matteo Berrettini entschieden. Der Serbe setzte sich gegen den Kanadier Denis Shapovalov mit 7:6(3),7:5,7:5 durch, der 25-jährige Berrettini hatte zuvor den Federer-Bezwinger Hubert Hurkacz aus Polen mit 6:3,6:0,6:7(3),6:4 ausgeschaltet.

Berrettini wahrte mit seinem Erfolg auch die Chance, dass am Sonntag die Italiener in London zweimal über einen wichtigen Titel jubeln dürfen. Das Fußball-Nationalteam bestreitet am selben Tag im Wembley-Stadion das Finale der Europameisterschaft gegen England. „Am Sonntag alle mit dem Herzen in Wimbledon und Wembley“, twitterte Teamchef Roberto Mancini nach dem Erfolg Berrettinis. „Das wird ein harter Sonntag für die Italiener, oder? Aber ich denke, wir verdienen es“, sagte Berrettini. „Das ist ein großer Tag. Ich freue mich sehr, dass wir zusammen mit dem Fußball nun der größte Sport in Italien sind.“