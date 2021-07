Formentor VZ25 von Cupra: Fünf Häferl für ein Halleluja

Unter der Haube röhrt und blubbert ein 2,5-Liter-Fünfzylinder, der 390 Pferdchen zum Dienst bittet und 480 Newtonmeter Drehmoment auf die Kurbelwelle wuchtet. Die Akustik passt, fünf Häferl klingen halt kerniger als vier. Kombiniert ist das Kraftwerk mit der blitzschnell schaltenden 7-Gang-Doppelkupplungsautomatik und dem bewährten Allradsystem 4Drive. Damit lässt der Formentor in jeder Phase der Fortbewegung die Muskeln spielen und vermittelt Fahrspaß ohne Ende. Der turbobefeuerte Fünfender, eine Anleihe von Konzernbruder Audi, katapultiert den feurigen Spanier in gerade einmal 4,2 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100, bei 250 km/h wird er elektronisch an die Leine genommen. Halleluja, da kommt Freude auf und das Adrenalin sprudelt. Zumal man auf ein perfekt abgestimmtes Fahrwerk mit adaptiver Regelung vertrauen darf. Die 15 Dämpferstufen und sechs Fahrmodi lassen sich per Lenkradtaste abrufen. Geschmeidig zaubert die Elektronik die Urkraft auf den Asphalt. Der Formentor zirkelt mit unglaublicher Agilität und Präzision durch die Radien und hält sicher die Spur. Wenn Negativbeschleunigung gefragt ist, kommt der VZ25 mit seiner 6-Kolben-Bremsanlage samt 18-Zoll-Scheiben nie in Verlegenheit. Ein besonderes technisches Schmankerl ist der Torque-Splitter, der elektrohydraulisch die Antriebskraft über zwei unabhängige Kupplungen variabel an die Hinterräder verteilt.