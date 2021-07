Festspiele Erl: Das letzte Wort zu Corona ist noch nicht gesprochen

Die Musik ist zurück im Erler Festspielhaus. Orchester und Solisten in feiner Wechselwirkung bei Brahms’ Doppel­konzert in a-Moll für Violine (Solist Tobias Feldmann, vorne links) und Cello (Istvan Vardai).

Erl – Heftige Gewitter entladen sich Donnerstagabend über Tirol. Und auch Präsident Hans Peter Haselsteiner will offenbar bei der Eröffnung der Sommerfestspiele in Erl Aufgestautes loswerden. Vor versammeltem Publikum, dem gewohnten Mix aus Gästen von dies- und jenseits der nahen bayerischen Grenze, macht Haselsteiner Tirols Corona-Krisenbewältigung im März 2020 zum Thema, Stichwort Ischgl et al. Tirol sei „geschimpft, geprügelt und verhöhnt“ worden, habe sich jedoch standhaft gewehrt.